Студия Cyanide решила, что дальше откладывать уже почти некуда, поэтому сегодня представила вниманию игровой общественности 7-минутный геймплейный видеоролик Werewolf The Apocalypse — Earthblood, в рамках которого продемонстрировала три формы главного героя и их основные особенности.

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Каких-либо новых подробностей нам не поведали, но сама публикация геймплея — уже отличный подарок. Как известно, наш главный герой, Кахал, может переключаться между обликами человека, волка и оборотня. В человеческом обличье герой может общаться с другими людьми, использовать оружие, взаимодействовать с компьютерными терминалами и так далее. Форма волка дарует повышенную скрытность и скорость передвижения, ну а вервольф — путь настоящего воина-рукопашника.

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Релиз Werewolf The Apocalypse — Earthblood состоится 4 февраля на PC (Epic Games Store) и консолях прошлого и текущего поколений.