Завтра в Overwatch стартует «Зимняя сказка 2020»
Через две с копейками недели уже начнётся новый год, а это значит, что разработчики сессионных (и не только) мультиплеерных игр готовятся отмечать зимние праздники посредством специальных внутриигровых «ивентов» (событий). В частности, в Overwatch уже с завтрашнего вечера, 15 декабря, стартует ежегодное событие «Зимняя сказка».
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Чем на этот раз нас порадует Blizzard кроме тематических обликов героев по мотивам зимних праздников и видов спорта, а также развлекательных аркадных игровых режимов вроде стрельбы снежками и охоты на йети, не уточняется. Наверное, этим и ограничатся, ведь не стоит забывать, что основные силы Blizzard сейчас направлены на Overwatch 2, полноценный показ которой, по слухам, состоится в рамках BlizzConline в феврале.
«Зимняя сказка» в Overwatch продлится до 5 января.
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