Через две с копейками недели уже начнётся новый год, а это значит, что разработчики сессионных (и не только) мультиплеерных игр готовятся отмечать зимние праздники посредством специальных внутриигровых «ивентов» (событий). В частности, в Overwatch уже с завтрашнего вечера, 15 декабря, стартует ежегодное событие «Зимняя сказка».

реклама

анонсы и реклама RTX 3070 с огромной скидкой - смотри ASUS RX 6800 в Регарде 12 видов 3060 Ti в Ситилинке Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Слив 3060 Ti в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ -40% на HDD Fujitsu в Регарде

Чем на этот раз нас порадует Blizzard кроме тематических обликов героев по мотивам зимних праздников и видов спорта, а также развлекательных аркадных игровых режимов вроде стрельбы снежками и охоты на йети, не уточняется. Наверное, этим и ограничатся, ведь не стоит забывать, что основные силы Blizzard сейчас направлены на Overwatch 2, полноценный показ которой, по слухам, состоится в рамках BlizzConline в феврале.

«Зимняя сказка» в Overwatch продлится до 5 января.