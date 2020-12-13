Valve обновила свой еженедельный чарт продаж в Steam, и ни для кого не стало сюрпризом, что лидирующую позицию в нём в очередной раз заняла Cyberpunk 2077. Правда, на сей раз наконец-то в релизном, а не предзаказном виде. В остальном изменения в десятке самых популярных игр уходящей недели несущественные.

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«Топ» с первого по десятое место:

Cyberpunk 2077;

Counter-Strike Global Offensive — Operation Broken Fang;

Valve Index VR Kit;

Phasmophobia;

Hades;

Among Us;

Red Dead Redemption 2;

Football Manager 2021;

The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition;

Star Wars Battlefront II.

Стоит напомнить, что Cyberpunk 2077 уже за счёт одних только предзаказов установила рекорд как самый успешный релиз на PC, а также полностью окупила расходы на разработку и продвижение. Судя по отзывам в отрыве от огромных технических проблем, полностью справедливо и обоснованно.