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Cyberpunk 2077 четвёртую неделю подряд лидирует в чарте продаж Steam

Серьёзно, а кто ещё мог лидировать?
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Valve обновила свой еженедельный чарт продаж в Steam, и ни для кого не стало сюрпризом, что лидирующую позицию в нём в очередной раз заняла Cyberpunk 2077. Правда, на сей раз наконец-то в релизном, а не предзаказном виде. В остальном изменения в десятке самых популярных игр уходящей недели несущественные.

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«Топ» с первого по десятое место:

  • Cyberpunk 2077;
  • Counter-Strike Global Offensive — Operation Broken Fang;
  • Valve Index VR Kit;
  • Phasmophobia;
  • Hades;
  • Among Us;
  • Red Dead Redemption 2;
  • Football Manager 2021;
  • The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition;
  • Star Wars Battlefront II.

Стоит напомнить, что Cyberpunk 2077 уже за счёт одних только предзаказов установила рекорд как самый успешный релиз на PC, а также полностью окупила расходы на разработку и продвижение. Судя по отзывам в отрыве от огромных технических проблем, полностью справедливо и обоснованно.

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steam cd projekt red valve cyberpunk 2077
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