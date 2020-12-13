Игры для консолей продолжают получать важные технические патчи, которые помогают им выглядеть лучше на некстгене. На очереди у нас Marvel’s Spider-Man Remastered — с выходом свежей «заплатки» она получила поддержку режима с 60 fps и рейтрейсингом. Информацию об этом опубликовал Джеймс Стивенсон, менеджер студии Insomniac Games по работе с общественностью. Любопытно, что случилось это всего лишь спустя несколько дней после выхода соответствующего апдейта для Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

реклама

анонсы и реклама <b>!! 3060 Ti дешевле всего в Compeo.ru</b> ASUS RX 6800 в Регарде RTX 3070 с огромной скидкой - смотри 12 видов 3060 Ti в Ситилинке Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Слив 3060 Ti в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ -40% на HDD Fujitsu в Регарде

Теперь распишем коротко, что поменялось с выпуском патча 1.002. Отныне в ремастер-версии Marvel’s Spider-Man при активации режима с 60 fps и трассировки разрешение становится динамическим — 1080p-1440p. Раньше в игре можно было выбирать между режимом «Качество» (4K с трассировкой и 30 fps) и «Производительность» (динамическое 4K при 60 fps, без рейтрейсинга).

Напомним, Marvel’s Spider-Man Remastered вышла одновременно с Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, 12 ноября.