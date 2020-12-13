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Ремастер-версия Marvel’s Spider-Man получила режим с 60 fps и активным рейтрейсингом

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Игры для консолей продолжают получать важные технические патчи, которые помогают им выглядеть лучше на некстгене. На очереди у нас Marvel’s Spider-Man Remastered — с выходом свежей «заплатки» она получила поддержку режима с 60 fps и рейтрейсингом. Информацию об этом опубликовал Джеймс Стивенсон, менеджер студии Insomniac Games по работе с общественностью. Любопытно, что случилось это всего лишь спустя несколько дней после выхода соответствующего апдейта для Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

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Теперь распишем коротко, что поменялось с выпуском патча 1.002. Отныне в ремастер-версии Marvel’s Spider-Man при активации режима с 60 fps и трассировки разрешение становится динамическим — 1080p-1440p. Раньше в игре можно было выбирать между режимом «Качество» (4K с трассировкой и 30 fps) и «Производительность» (динамическое 4K при 60 fps, без рейтрейсинга).

Напомним, Marvel’s Spider-Man Remastered вышла одновременно с Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, 12 ноября.

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Morder
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Ахххх-ха))) Особенно с учетом того, что 10850 стоит на 15 тысяч дешевле при равной производительности. Не знал, что AMD так быстро превратится в конченых барыг. Так бы взял себе 5800X или 5900X.
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Мб стоит за это разрабам киберпанк предъявлять? Ведь ничего лучше 3090 сейчас нет на рынке. То что у них игра плохо работает даже на самой топовой карте не вина нвидии
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GeodE
18:06
И при этом разницу реально с лупой нужно искать, если не сравнивать on\off в лоб, даже в статике сложно что то уловить, а динамике и подавно нет разницы.
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Ты сам себе злобный буратин.
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Хз как гта4, она и на пк шла плохо, а вот гта5 несмотря на плоховатое качество картинки и просадки игралась вполне бодро, а физику никто не резал, её поменяли в угоду фановости, а не медленности как б...
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