Ремастер-версия Marvel’s Spider-Man получила режим с 60 fps и активным рейтрейсингом
Игры для консолей продолжают получать важные технические патчи, которые помогают им выглядеть лучше на некстгене. На очереди у нас Marvel’s Spider-Man Remastered — с выходом свежей «заплатки» она получила поддержку режима с 60 fps и рейтрейсингом. Информацию об этом опубликовал Джеймс Стивенсон, менеджер студии Insomniac Games по работе с общественностью. Любопытно, что случилось это всего лишь спустя несколько дней после выхода соответствующего апдейта для Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.
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Теперь распишем коротко, что поменялось с выпуском патча 1.002. Отныне в ремастер-версии Marvel’s Spider-Man при активации режима с 60 fps и трассировки разрешение становится динамическим — 1080p-1440p. Раньше в игре можно было выбирать между режимом «Качество» (4K с трассировкой и 30 fps) и «Производительность» (динамическое 4K при 60 fps, без рейтрейсинга).
Напомним, Marvel’s Spider-Man Remastered вышла одновременно с Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, 12 ноября.
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