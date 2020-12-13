Глен Скофилд — человек, который в своё время очень много поработал над Dead Space. На прошедшей выставке The Game Awards мы узнали, что у Скофилда теперь новая команда, которая занимается созданием научно-фантастического хоррора The Callisto Protocol. Журналисты издания IGN успели пообщаться с главой новообразованной студии Striking Distance и разузнать любопытные подробности о проекте.

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Как мы знаем, действие The Callisto Protocol происходит во вселенной PUBG примерно через 300 лет после событий королевской битвы, местом действия станет одна из тюрем. Скофилд признался, что хочет создать «одну из самых страшных игр поколения». Здесь имеется ввиду консольное поколение PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Разработчик убеждён, что в своё время Dead Space была именно таким проектом для Xbox 360 и PlayStation 3. Совершенствовать хоррор-составляющую Глен планирует с помощью активного использования технических нововведений PS5 и Xbox Series X|S.

Например, звук — ему в The Callisto Protocol будет уделяться предельно много внимания. Так, одежда героя будет издавать шорохи, развивающиеся на ветру волосы тоже можно будет услышать. Или вот адаптивные триггеры на геймпаде PS5 — им найдётся своё применение, вписывающееся в атмосферу хоррора. Разработчики планируют по полной использовать технологию DualSense.

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Глава Striking Distance ещё много говорил про важность графической составляющей — мол, без красивой картинки добиться высокого погружения не получится. Элементы пользовательского интерфейса в игре будут так же гармонично встроены в окружение, как это уже было в Dead Space. В общем, Глен Скофилд дал понять, что его The Callisto Protocol будет удивлять и графикой, и звуком, и современным управлением, и многим чем ещё.

Осталось проверить это на деле, но ждать придётся долго. Релиз проекта запланирован только на 2022 год, среди целевых платформ значатся PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.