Перспективнейший отечественный проект Escape from Tarkov продолжает потихоньку развиваться, и сегодня разработчики из Battlestate представили вниманию общественности второй тизер нового поля боя под названием «Улицы Таркова» (Streets of Tarvov). Любопытно, что предыдущий показ этого поля боя состоялся аж полгода назад.

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Видеоролик представляет собой четырёхминутные бродилки по улицам, опустошённым подъездам, квартирам и магазинчикам. В общем, пейзаж мрачный.

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Согласно предыдущим заявлениям разработчиков, Streets of Tarkov станет крупнейшим полем боя в игре. Визуально же «Улицы Таркова» вдохновлены постсоветскими городскими пейзажами, в которых роскошь легко может соседствовать с «хрущобами».