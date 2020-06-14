Авторы амбициозного экшена Escape from Tarkov успели «засветиться» сегодня аж на двух тематических игровых мероприятиях. Так, в рамках презентации Guerilla Collective генеральный директор Battlestate Games Никита Буянов сообщил, что их игра обязательно выйдет на консолях. К сожалению, топ-менеджер студии не уточнил, о каком поколении устройств идёт речь. Ведь мы уже знаем, как выглядят PS5 и Xbox Series X, и когда приблизительно они будут выпущены. Другие детали портирования тоже не были указаны.

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А уже в рамках PC Gaming Show 2020 нам показали трейлер новой карты — «Улицы Таркова». Презентация получилась немного странной: на протяжении двух с небольшим минут главный герой бродил по улицам и заглядывал в грязные подъезды и офисы под атмосферный «эмбиент».

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Никита Буянов из Battlestate Games сообщил, что представленная локация станет самой большой в игре. Он также пообещал, что в ближайшее время команда разработки будет менять систему навыков и добавят нового босса Санитара, который будет лечить союзников и искать снаряжение.