Разработчики Escape from Tarkov показали новую городскую карту и пообещали выпустить игру на консолях
Авторы амбициозного экшена Escape from Tarkov успели «засветиться» сегодня аж на двух тематических игровых мероприятиях. Так, в рамках презентации Guerilla Collective генеральный директор Battlestate Games Никита Буянов сообщил, что их игра обязательно выйдет на консолях. К сожалению, топ-менеджер студии не уточнил, о каком поколении устройств идёт речь. Ведь мы уже знаем, как выглядят PS5 и Xbox Series X, и когда приблизительно они будут выпущены. Другие детали портирования тоже не были указаны.
А уже в рамках PC Gaming Show 2020 нам показали трейлер новой карты — «Улицы Таркова». Презентация получилась немного странной: на протяжении двух с небольшим минут главный герой бродил по улицам и заглядывал в грязные подъезды и офисы под атмосферный «эмбиент».
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Никита Буянов из Battlestate Games сообщил, что представленная локация станет самой большой в игре. Он также пообещал, что в ближайшее время команда разработки будет менять систему навыков и добавят нового босса Санитара, который будет лечить союзников и искать снаряжение.
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