BioWare назвала имена разработчиков-ветеранов, которые поработают над новой Mass Effect
Сегодня ночью состоялся анонс новой Mass Effect. Учитывая неприятную историю с разработкой и выпуском Mass Effect: Andromeda, фанаты восприняли новость об анонсе более чем спокойно. Кредит доверия BioWare давно исчерпала, поэтому разработчикам придётся очень сильно постараться чтобы удивить игроков. Анонсирующий трейлер новой игры был максимально неинформативным, подробностей о проекте пока никаких нет.
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Зато BioWare уже сейчас осмелилась обнародовать список разработчиков-ветеранов студии. Честное слово, такой подход к продвижению может только расстраивать. Правилом хорошего тона считается наглядная демонстрация сделанного, чтобы игроки сами для себя решили, стоит ли новый проект их внимания. А в случае с новой Mass Effect мы имеем ровно обратную ситуацию: игры пока нет, показывать абсолютно нечего, из команды ушло много ветеранов-разработчиков, но издатель хочет рассказать об оставшихся. Напомним, кампания по продвижению Mass Effect: Andromeda когда-то начиналась точно так же.
Итак, проектный руководитель BioWare, господин Майкл Гэмбл, раскрыл следующие имена и должности разработчиков, работающих над новой Mass Effect:
- Дерек Уоттс (Derek Watts), художественный руководитель, работал ещё над первой Mass Effect в такой же должности;
- Пэрриш Лэй (Parrish Ley), постановщик кат-сцен из трилогии Mass Effect;
- Бренон Холмс (Brenon Holmes), технический дизайн-директор, работает в студии со времён MDK2 и Baldur’s Gate II;
- Дасти Эверман (Dusty Everman), технический дизайнер, отвечавший за проработку уровней в Mass Effect 2, Dragon Age: Inquisition и Mass Effect: Andromeda;
- Бенджамин Уолфиш (Benjamin Wallfisch), один из композиторов фильма «Бегущий по лезвию 2049», написал музыку для анонсирующего тизера.
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Гэмбл также дал понять, что в сюжетном плане новая Mass Effect будет связана с Andromeda, что давно не новость. Дополнительно стало известно, что к озвучиванию Лиары вернётся актриса Али Хиллис (Ali Hillis).
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