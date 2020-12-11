Долгое время серия Sid Meier’s Civilization была единственной широко известной представительницей псевдоисторических глобальных стратегий, пока мастера-стратеги из Amplitude Studios не представили свой новый проект под названием Humankind, в котором нам предстоит пройти этапы развития человечества от древнего мира до современности.

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Проект принял участие в The Game Awards 2020 и получил свежий трейлер, в котором была оглашена точная дата его выхода — 22 апреля наступающего года.

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При желании на Humankind уже можно оформить предварительный заказ. С учётом скидки издание Deluxe обойдётся вам в Steam в 2 273 рубля.