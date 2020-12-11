Компания Microsoft продолжает планомерно расширять библиотеку игр для своего подписочного сервиса Xbox Game Pass. В скором времени там появится несколько очень интересных проектов, среди которых особое место занимает The Elder Scrolls V: Skyrim. Ролевая игра от Bethesda вышла девять лет назад, но шутить про регулярно пополняющийся список платформ, на которых она доступна, не надоест, кажется никогда.

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Помимо нетленки команды Тодда Говарда, в Xbox Game Pass также появятся:

The Yakuza Remastered Collection — сборник игр серии с третьей по пятую часть (28 января 2021 года);

Yakuza 6: The Song of Life (25 марта 2021 года);

Among Us (пока без даты появления).

Сама The Elder Scrolls V: Skyrim выйдет в сервисе 15 декабря, поэтому если у кого-то до сих пор не получилось пройти сюжетную кампанию этого шедевра — самое время восполнить пробел. Что до вороха проектов серии Yakuza, то тут важно отметить следующее: игры впервые выходят на PC и Xbox One. Дополнительно они ещё выйдут в Steam.