«Мясной» платформер Super Meat Boy Forever обзавёлся точной датой релиза
На прошедшем мероприятии The Game Awards 2020 была названа точная дата релиза Super Meat Boy Forever — продолжение оригинального платформера Super Meat Boy, прославившимся своим хардкорным геймплеем при максимально минималистичном визуальном исполнении. Игра появится в цифровом магазине Epic Games Store уже 23 декабря, до этой даты её можно будет заказать со скидкой 10% за 404 рубля.
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Итак, про что будет Super Meat Boy Forever? Вы зря думаете, что раз игра аскетично оформлена, то у неё не может быть своей глубокой истории. Тут всё почти серьёзно: главный герой Мясной парень и его подружка Пластырь-девочка завели ребёнка — девочку Наггет. Местный главный злодей похитил чадо любящих родителей, поэтому они отправляются на её поиски. «Ядро» здешнего геймплея осталось неизменным: герои без устали бегут от начала до конца уровня, бьют врагов и много прыгают. В общем, мы имеем дело с аддитивным платформером, которому привили зачатки мобильного «раннера».
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Упоминание Epic Games Store выше было неслучайно — сначала Super Meat Boy Forever выйдет там, а в Steam заглянет только через год. Наверное, когда-нибудь потом проект появится и на консолях, разработчики это успели пообещать.
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