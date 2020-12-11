Анонсирован Evil Dead The Game — сетевой боевик по «Зловещим мертвецам»
В веренице новостей с The Game Awards 2020 чуть не потерялся любопытный проект под названием Evil Dead The Game, за разработку которого отвечают коллективы Saber Interactive и Boss Team Games. Анонсирующий трейлер — в наличии.
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Согласно первому описанию, Evil Dead The Game совместит в себе элементы кооперативной игры и PvP-мультиплеера. Обещают прокачку «бойцов», обширный арсенал всевозможного оружия, а также известные по проектам во франшизе локации.
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Evil Dead The Game планируют выпустить где-то в следующем году. Проект является кроссгенным, то есть, заглянет на PC и консоли как текущего, так и теперь уже прошлого поколений.
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