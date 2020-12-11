Коллектив Oddworld Inhabitants тоже принял участие в The Game Awards 2020 и даже привёз на мероприятие новый трейлер Obddworld Soulstorm, из которого следует, что релиз продолжения истории Эйба вновь откладывается — на сей раз до весны 2021-го.

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Изначально проект вообще должен был появиться на свет в начале 2020-го, но, принимая во внимание непростую ситуацию в мире и вызванные ей неудобства в привычной организации рабочего процесса, пойдём разработчикам навстречу и отнесёмся к переносам с пониманием.

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Oddworld Soulstorm была анонсирована в 2016 году: проект является прямым продолжением Oddworld New’N’Tasty: раса Эйба под неблагозвучным для русского уха названием мудоконы вновь попала в рабство, и только нашему бравому герою предстоит стать героем-освободителем.