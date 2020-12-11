Студия Flying Wild Hog совместно с издательством Focus Home Interactive анонсировали Evil West — фантастический боевик с явными элементами вестерна, в котором нам в роли охотника на вампиров Джесси Рентье предстоит истреблять местных монстров, в том числе и кровососущих. Анонсирующий трейлер прилагается.

реклама

анонсы и реклама <b>!! 3060 Ti дешевле всего в Compeo.ru</b> RTX 3070 с огромной скидкой - смотри 12 видов 3060 Ti в Ситилинке Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Слив 3060 Ti в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ -40% на HDD Fujitsu в Регарде

Согласно описанию, перед нами проект с проработанной «боёвкой», предполагающей использование огнестрельного оружия, питаемой молниями перчатки и различных специальных приспособлений. Играть можно как в одиночку, так и в совместном режиме с другом.

реклама

Релиз запланирован на следующий год на PC и консолях как прошлого, так и текущего поколений.