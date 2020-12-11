Evil West — фантастический вестерн с монстрами от создателей Shadow Warrior
Студия Flying Wild Hog совместно с издательством Focus Home Interactive анонсировали Evil West — фантастический боевик с явными элементами вестерна, в котором нам в роли охотника на вампиров Джесси Рентье предстоит истреблять местных монстров, в том числе и кровососущих. Анонсирующий трейлер прилагается.
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Согласно описанию, перед нами проект с проработанной «боёвкой», предполагающей использование огнестрельного оружия, питаемой молниями перчатки и различных специальных приспособлений. Играть можно как в одиночку, так и в совместном режиме с другом.
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Релиз запланирован на следующий год на PC и консолях как прошлого, так и текущего поколений.
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