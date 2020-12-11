Microsoft Flight Simulator выйдет на Xbox Series X|S летом следующего года
Хоть Microsoft и предупредила сразу, что от её участия на The Game Awards 2020 не стоит ждать ничего особенного, приятное известие на церемонию она всё же привезла. Итак, Microsoft Flight Simulator заглянет на консоли Xbox нового поколения уже следующим летом. Видеоролик игрового процесса, записанного на Xbox Series, прилагается.
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Напомним, что Microsoft Flight Simulator поступила в продажу летом этого года, получила высокие пользовательские оценки и продолжает стабильно обновляться, улучшая детализацию мира и исправляя те или иные ошибки и баги.
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