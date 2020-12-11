Геймплейный трейлер Elite Dangerous Odyssey под единственно верную композицию
В наступающем году Elite Dangerous получит крупное и ожидаемое сообществом игры расширение под названием Odyssey. Естественно, разработчики из Frontier Developments не могли пройти мимо The Game Awards 2020 и опубликовали геймплейный трейлер с уже новыми кадрами. Видеоряд сопровождается композицией Space Oddity Дэвида Боуи.
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Ждать осталось не так уж долго: по плану, Odyssey выйдет уже в начале года.
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