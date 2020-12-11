Премьера зомби-шутера Back 4 Blood от создателей Left 4 Dead
Приятным сюрпризом в рамках The Game Awards 2020 стала полноценная премьера анонсированного ещё весной прошлого года зомби-боевика Back 4 Blood от Turtle Rock Studios, известной, как непосредственный разработчик Left 4 Dead. Сегодня авторы опубликовали кинематографический трейлер проекта и огласили дату выхода: 22 июня следующего года.
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Из прошлогодней информации нам известно, что Back 4 Blood станет духовной наследницей Left 4 Dead и порадует полноценной сюжетной кампанией и даже мультиплеером.
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Те, кому не хочется ждать полгода, могут попробовать поучаствовать в альфа-тестировании, которое планируют запустить на следующей неделе.
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