Если вы полагали, что конец календарного года — это повод не объявить об очередном переносе выхода очередной игры, то у студии Airship Syndicate, занимающейся подготовкой пошаговой ролевой игры Ruined King во вселенной League of Legends, для вас плохие новости. Во-первых, уходящий год — всё-таки проблемный 2020-й, а во-вторых, игра не выйдет в начале следующего года; вместо этого релизное «окно» сменилось на просто «2021-й».

реклама

анонсы и реклама Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Мультиварка Polaris со скидкой 40% в Ситилинке Слив 3060 Ti в XPERT.RU -40% на HDD Fujitsu в Регарде Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Оригинальностью причина фактического переноса выхода игры не отличается: команда столкнулась со сложностями при разработке Ruined King, так что ей отчаянно требуется дополнительное производственное время.

Напомним, что Runied King создаётся как некий ознакомительный проект, вводящий игроков во вселенную League of Legends, так что разбираться в хитросплетениях местного «лора» вовсе не обязательно. Игра отправит нас в хорошо известные локации Рунтерры: в город Билджвотер и на Сумрачные острова.