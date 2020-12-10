Крупное обновление The Cayo Perico Heist добавит в GTA Online сотни новых музыкальных композиций
Музыкальное сопровождение в Grand Theft Auto является очень важной частью погружения в игровой процесс. Разработчики это прекрасно понимают, поэтому сегодня, опубликовав новую порцию подробностей огромного обновления The Cayo Perico Heist для GTA Online рассказали о том, что вместе с «ограблением» в игре появятся три новых радиостанции, тогда как двум уже существующим добавят целую пачку свежих треков.
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В общей сложности обновление добавит в GTA Online более двухсот пятидесяти новых композиций, что позволяет Rockstar называть The Cayo Perico Heist не только крупнейшим обновлением игры вообще, но и крупнейшим музыкальным обновлением в частности. С перечнем новых радиостанций и их «плейлистами» можно ознакомиться в официальном новостном разделе Rockstar. Благо, там всё на русском языке.
Обновление The Cayo Perico Heist выйдет уже в следующий вторник, 15 декабря. По сюжету, игрокам предстоит отправиться на частный остров и хорошенько (желательно — под ноль) обчистить роскошный особняк самого известного в мире GTA торговца запрещёнными веществами.
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