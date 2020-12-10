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Крупное обновление The Cayo Perico Heist добавит в GTA Online сотни новых музыкальных композиций

Какая же GTA без музыки?
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Музыкальное сопровождение в Grand Theft Auto является очень важной частью погружения в игровой процесс. Разработчики это прекрасно понимают, поэтому сегодня, опубликовав новую порцию подробностей огромного обновления The Cayo Perico Heist для GTA Online рассказали о том, что вместе с «ограблением» в игре появятся три новых радиостанции, тогда как двум уже существующим добавят целую пачку свежих треков.

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В общей сложности обновление добавит в GTA Online более двухсот пятидесяти новых композиций, что позволяет Rockstar называть The Cayo Perico Heist не только крупнейшим обновлением игры вообще, но и крупнейшим музыкальным обновлением в частности. С перечнем новых радиостанций и их «плейлистами» можно ознакомиться в официальном новостном разделе Rockstar. Благо, там всё на русском языке.

Обновление The Cayo Perico Heist выйдет уже в следующий вторник, 15 декабря. По сюжету, игрокам предстоит отправиться на частный остров и хорошенько (желательно — под ноль) обчистить роскошный особняк самого известного в мире GTA торговца запрещёнными веществами.

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Теги

rockstar games grand theft auto v grand theft auto online
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Inqizitor
22:58
Как они тестили, у меня на 4770к@4000 минимальных 34 кадра, а тут 24 намеряли. У fx8350 потанцевал так и не раскрылся, лол. А как амдшники им восхищались в свое время.
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Sergey
22:54
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garison87
22:53
это запуск браузера, да и стабильность я парой часов прайма обычно проверяю.
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garison87
22:51
Школьник это про Вас, судя по разговору. Мне 33 если что. Прочитайте хоть одну другую мою статью перед тем как накидывать.
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Nacvark
22:50
В пример был приведён Хокинг, так как он не имел возможности говорить, только с помощью дорогостоящей коляски. Сейчас же те, кто не способен самостоятельно говорить, могут пользоваться этим приложение...
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ахахах
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Крупное обновление The Cayo Perico Heist добавит в GTA Online сотни новых музыкальных композиций
x.7
22:42
А твоя 470 или 1060 тогда какой лоу?
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Alexey B
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дунаев дмитрий
22:40
хз что они вообще тестили вот видио 3600 и 1660s https://www.youtube.com/watch?v=j1HbT3vjvy0 на ультра в фул шд 42 среднее а у них 1070 34 фпс среднее.. 1080 42 средние
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