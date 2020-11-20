Трейлер и первые подробности крупнейшего обновления The Cayo Perico Heist для GTA Online
О том, что Grand Theft Auto Online к концу года получит крупнейшее обновление в своей истории, говорилось ещё этим летом. Вчера Rockstar опубликовала недвусмысленный намёк на скорый выход «обновки», и вот, сегодня был опубликован официальный трейлер The Cayo Perico Heist, появились первые подробности и оглашена дата выхода — 15 декабря.
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По сюжету, мы отправимся на прекрасный частный остров, на котором в роскошном особняке обитает самый известный в мире наркоторговец. Охраняют его получше, чем президента, поэтому выполнить главную задачу — украсть все ценные файлы, произведения искусства и деньги, которые только можно унести — будет непросто.
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Новое ограбление можно пройти как в одиночку, так и в компании до трёх друзей. Обновление добавит в игру новые радиостанции с более чем сотней новых композиций, новые месте для вечеринок и даже подводную лодку. Дополнительными подробностями пообещали поделиться в скором времени.
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