Авторы крайне амбициозной The Lord of the Rings: the White Council впервые рассказали о причинах отмены разработки игры
Более 10 лет назад компания EA Redwood Shores трудилась над созданием ролевой игры The Lord of the Rings: the White Council. Как нетрудно догадаться, это был проект, так или иначе связанный со вселенной «Властелина колец». Возможно, сейчас про него никто не вспомнит, так как он был в конечном итоге отменён. Долгое время мы не знали подробностей тех обстоятельств, которые привели к отмене разработки, но бывшие разработчики рассказали кое-что интересное в интервью изданию The Gamer. Если коротко, то главная причина заключалась в нежелании издателя брать на себя дополнительные риски.
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Итак, шёл 2006-й год, разработка The Lord of the Rings: the White Council шла полным ходом, параллельно с этим EA готовила экшен The Godfather к релизу. Последний считался тогда довольно амбициозным проектом по знаменитой кинолицензии. Создатели игрового «Крёстного отца» не смогли вписаться в заготовленный бюджет и график, поэтому EA именно в тот момент просто не могла себе позволить финансирование ещё одного амбициозного проекта. По крайней мере, так считает тогдашний исполнительный продюсер White Council Стив Грей.
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В интервью изданию The Gamer была указана ещё одна причина для отмены разработки. Electronic Arts боялась конкуренции со стороны Bethesda и Bioware (последняя ещё не входила в EA). К тому же, подходил к концу срок лицензии, что привело к «заморозке» проекта.
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Любопытный факт: официально разработка The White Council до сих пор не отменена, но Стив Грей подтвердил, что разработка проекта давно заморожена.
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