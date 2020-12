Более 10 лет назад компания EA Redwood Shores трудилась над созданием ролевой игры The Lord of the Rings: the White Council. Как нетрудно догадаться, это был проект, так или иначе связанный со вселенной «Властелина колец». Возможно, сейчас про него никто не вспомнит, так как он был в конечном итоге отменён. Долгое время мы не знали подробностей тех обстоятельств, которые привели к отмене разработки, но бывшие разработчики рассказали кое-что интересное в интервью изданию The Gamer. Если коротко, то главная причина заключалась в нежелании издателя брать на себя дополнительные риски.

реклама

анонсы и реклама Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Регард: 2080 Super дешевле чем когда-либо Мультиварка Polaris со скидкой 40% в Ситилинке Слив 3060 Ti в XPERT.RU -40% на HDD Fujitsu в Регарде Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Итак, шёл 2006-й год, разработка The Lord of the Rings: the White Council шла полным ходом, параллельно с этим EA готовила экшен The Godfather к релизу. Последний считался тогда довольно амбициозным проектом по знаменитой кинолицензии. Создатели игрового «Крёстного отца» не смогли вписаться в заготовленный бюджет и график, поэтому EA именно в тот момент просто не могла себе позволить финансирование ещё одного амбициозного проекта. По крайней мере, так считает тогдашний исполнительный продюсер White Council Стив Грей.

реклама

В интервью изданию The Gamer была указана ещё одна причина для отмены разработки. Electronic Arts боялась конкуренции со стороны Bethesda и Bioware (последняя ещё не входила в EA). К тому же, подходил к концу срок лицензии, что привело к «заморозке» проекта.

реклама

Любопытный факт: официально разработка The White Council до сих пор не отменена, но Стив Грей подтвердил, что разработка проекта давно заморожена.