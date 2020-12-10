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В Epic Games Store началась раздача полных изданий Pillars of Eternity и Tyranny

А следующий подарок секретный.
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Epic Games продолжает дарить последние подарки в этом году. Неизвестно, продолжит ли компания снабжать бесплатными играми пользователей своего сервиса цифровой дистрибуции и в следующем году, поэтому пока есть возможность — надо пользоваться чужой щедростью. Тем более что сегодня подарка сразу два, оба от именитых игроделов из Obsidian Entertainment, да ещё оба в максимальных изданиях.

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Первый подарок — Pillars of Eternity Definitive Edition. Полный сборник вместе с базовой игрой, всеми дополнениями и DLC. Второй подарок — Tyranny Gold Edition: также сборник с игрой и всем вышедшим для неё дополнительным контентом. Оба проекта в своё время получили высокие оценки.

Акция продлится до 17 декабря, после чего в магазине стартует рождественская распродажа, в рамках которой на протяжении пятнадцати дней нас ждут ежедневные подарки. Да, пятнадцать подарков за пятнадцать дней.

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