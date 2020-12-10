Игровая адаптация «Скотного двора» Джорджа Оруэлла уже доступна для прохождения
В начале прошлого месяца разработчики из Nerial пообещали, что поучительный проект Orwell’s Animal Farm, представляющий собой приключенческую игровую адаптацию «Скотного двора» Джорджа Оруэлла, поступит в продажу 10 декабря. Разработчики решили не обращать внимание на то, что в этот же день выходит Cyberpunk 2077, справедливо посчитав, что аудитории этих проектов пересекаться не должны. Игра уже доступна в Steam по цене в 233 рубля с учётом пострелизной скидки.
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В Orwell’s Animal Farm нам необходимо возглавить государство животных, принимая новые законы, управляя ресурсами и осуществляя пропаганду нужной информационной повестки. В общем, перед нами игра с ярко выраженным политическим подтекстом, который в значительной мере можно (и нужно) воспринимать как сатиру на человеческое общество.
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