Онлайн-мультиплеер в PC-версию платформера Spelunky 2 добавят уже через несколько дней
В прошлом месяце разработчики очаровательного платформера Spelunky 2 пообещали, что сетевой мультиплеер в игре станет доступен уже в декабре. Сегодня же авторы уточнили это заявление, пояснив, что поиграть вместе с друзьями легко и просто, не настраивая виртуальные локальные сети, можно будет уже со следующего понедельника, 14 декабря.
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Пока что мультиплеер будет реализован в виде бета-версии, потому что он будет продолжать дорабатываться, а разработчики сразу предупреждают, что в нём могут быть ошибки.
В планах также внедрение режима кроссплея между компьютерами и PlayStation 4, но вот реализации данной функции придётся подождать как минимум до достижения сетевыми режимами необходимого уровня стабильности.
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