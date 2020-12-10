Как известно, когда CD Projekt RED в последний раз отложила релиз Cyberpunk 2077, в качестве причины была названа необходимость доведения до ума версий игры для консолей PlayStation 4 и Xbox One. Аудитория их пользователей ещё огромна и долго будет таковой, поэтому сообщество с пониманием отнеслось к такому действию со стороны девелоперов.

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А вот что непонятно — это результат работы. Настороженность также вызвало нежелание разработчиков демонстрировать «пастгенные» версии Cyberpunk 2077 до релиза. И вот, как сообщают обладатели базовых вариантов PlayStation 4 и Xbox One (не Pro- и X-версий соответственно), на них Cyberpunk 2077 функционирует просто из рук вон плохо.

Сообщается о просадках частоты кадров аж до пятнадцати к/с, невыносимо низком рабочем разрешении, возникающих из ниоткуда объектах, а также периодически и вовсе не прогружающихся материалах.

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Специалисты Digital Foundry, известные своими подробными техническими тестированиями новых игр, подтверждают проблемы с версиями Cyberpunk 2077 для стандартных PS4 и Xbox One. Скорее всего, полноценное видеотестирование появится уже совсем скоро.