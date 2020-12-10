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Дождались: состоялся релиз Cyberpunk 2077

Добро пожаловать в Найт-Сити. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас...
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Долгие годы ожиданий позади: Cyberpunk 2077 добрался-таки до компьютеров и консолей и теперь готовится к установлению рекордов. На путь от анонса до релиза проекту потребовалось больше восьми с половиной лет и череда переносов выхода, поэтому сегодняшнее событие выглядит особенно торжественно. Естественно, сервисы цифровой дистрибуции в первые часы после релиза будут "шалить", но этого следовало ожидать.

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В Cyberpunk 2077 мы играем за наёмника по имени Ви (V), основной задачей которого является поиск устройства, дарующего человеку бессмертие. На выбор игроку доступны три предыстории Ви — корпоративная, уличная и предыстория кочевника. От выбора предыстории в определённой мере зависит дальнейший отыгрыш: например, выросший на неблагополучных улицах Найт-Сити Ви будет легче находить общий язык с представителями его же социального класса.

Журналисты уже похвалили Cyberpunk 2077 за отличную сюжетную линию, великолепно проработанную ролевую систему, постановку диалогов, нелинейность и богатство возможностей для ролевого отыгрыша. В обзорных копиях наблюдался ворох технических неполадок, а надежды возлагались на патч первого дня. Были ли они оправданы — узнаем уже в ближайшие часы.

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На чём играть:

Полноценные версии для консолей нового поколения появятся в следующем году. В дальнейшем игроков ждут бесплатные DLC, полномасштабные аддоны, ничем не уступающие «ведьмаковским», а также отдельный сетевой режим, о котором, правда, пока ничего неизвестно.

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