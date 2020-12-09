Облачный игровой сервис xCloud от Microsoft в будущем году появится на PC и iOS
Компания Microsoft раскрыла предварительные итоги продвижения своей игровой экосистемы, представив все основные данные в специальной заметке. Редмондцы подробно расписали, как сейчас идут дела у Xbox Series X|S, как продвигается распространение облачного игрового сервиса xCloud, насколько сильно востребована функция апгрейда игр Smart Delivery для новых консолей и многое другое.
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Очень много внимания в отчётном материале уделялось облачному игровому сервису xCloud. Оказывается, уже весной 2021-го года эта программная разработка от Microsoft заявится на PC и iOS. В настоящий момент она доступна владельцам устройств на базе Android. На PC облачный сервис можно будет запустить через браузер или приложение Xbox, в случае с мобильными устройствами от Apple речь может идти только о запуске через браузер. Напомним, точно так же на iOS реализован доступ к играм облачного сервиса Google Stadia.
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Microsoft продолжает поступательно расширять географию xCloud, запуская его в новых странах. В новом году сервис официально станет доступен жителям Мексики, Японии, Бразилии и Австралии. К сожалению, России в этом списке нет. Цифры годового отчёта Microsoft перед своими фанатами выглядят ободряюще. Например, по сравнению с прошлым годом ежемесячная вовлечённость игроков в сервисе Xbox Game Pass удвоилась. Редмондцы также отметили следующее:
- более 1,6 миллиона раз владельцы Xbox Series X|S воспользовались технологией апгрейда игры Smart Delivery;
- более 40% новых адептов Xbox выбрали себе Xbox Series S;
- первые партии Xbox Series X|S были очень быстро распроданы на рынках более 40 стран, в Европе рекордные показатели по продажам были достигнуты в Великобритании, Франции и Германии;
- в течение ноября подписчики сервиса Xbox Game Pass чаще всего выбирали для себя Destiny 2: Beyond Light, Rainbow Six: Siege, Tetris Effect Connected и Star Wars: Jedi Fallen Order.
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Компания Microsoft также порадует своим присутствием на грядущей церемонии награждения The Game Awards. Но главный маркетолог Xbox Аарон Гринберг порекомендовал игрокам поумерить свои ожидания, особенно в сравнении с выступлением компании на прошлогоднем мероприятии.
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