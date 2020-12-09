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В Steam началась крупная распродажа по случаю скорого начала The Game Awards 2020

А ведь на носу ещё и зимняя распродажа. Играй — не хочу.
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Valve уже давно сотрудничает с организаторами церемонии The Game Awards, поэтому сегодняшний старт соответствующей распродажи не вызвал удивления. На этот раз в распродаже принимают участие игры-номинанты на премию The Game Awards, а также победители прошлых лет.

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Предложений очень много, поэтому мы, по традиции, перечислим лишь несколько наиболее субъективно интересных из них:

  • Mortal Kombat 11 за 310 рублей (скидка 70 %);
  • Death Stranding за 1 749 рублей (скидка 50 %);
  • Red Dead Redemption 2 за 1 674 рубля (скидка 33 %);
  • Resident Evil VII за 329 рублей (скидка 67 %);
  • The Witcher 3 Wild Hunt за 359 рублей (скидка 70 %).

Распродажа продлится пять дней — до 14 декабря.

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