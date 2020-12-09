Разработчики из Remedy к концу года решили отчитаться перед инвесторами, благодаря чему более широкая общественность получила доступ к относительно полезной информации. Например, стало известно, что продажи мистического экшена Control преодолели отметку в два миллиона копий.

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Примечательно, что подавляющее большинство продаж Control приходятся на цифровые магазины: в 2019 года на их долю пришлось 60 % всех копий игры, в 2020-м — аж 90 %. Что, впрочем, закономерно и очевидно, учитывая тяжелейшую эпидемиологическую обстановку в мире.

Также появились некоторые подробности будущих проектов Remedy. Их мало, но они существенные: мультиплеерный проект под кодовым названием Vanguard пока пребывает в ранней стадии разработки, но в целом процесс продвигается успешно.

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Попутно в отчёте упоминается крупная игра, создаваемая Remedy в плотном сотрудничестве с Epic Games. «Эпики» полностью финансируют его разработку, однако права остаются у Remedy. Наверное, не нужно будет удивляться, если этот таинственный проект на PC будет эксклюзивом Epic Games Store.