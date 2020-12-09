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Разработчики Horizon: Zero Dawn выпустили очередной пакет исправлений для PC-версии

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Студия Guerilla Games выпустила очередной патч для PC-версии Horizon: Zero Dawn. «Заплатка» с порядковым индексом 1.09 правит некоторые технические ошибки и устраняет отдельные причины нестабильной работы клиента.

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Далее последует кратенькое описание того, что было исправлено. Знающие игроки поймут, остальным будет всё равно.

  • исправлена причина зависания видеокарты, возникающая на некоторых конфигурациях GPU/драйвер/память;
  • исправлена ошибка, которая приводила к «вылету» при переключении разрешений;
  • исправлена ошибка, которая возникала при проигрывании кат-сцены основного квеста «The Face of Extinction» после получения цели «Defend The Ringe».

Патч также добавляет некоторые технические улучшения для игры. Так, исправлена работа сглаживания Render Target — теперь потребление памяти видеокарты уменьшено. Для контроля потребления видеопамяти был реализован индикатор её потребления игрой — он умеет показывать, сколько памяти использовано, и сколько осталось. Дополнительно были улучшена автоматическая оптимизация шейдеров в меню и работа технологии HDR.

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За полным описанием внесённых изменением следует перейти, к примеру, на соответствующую страничку игры в Steam. Напомним, в цифровом сервисе Valve полная версия Horizon: Zero Dawn появилась 7 августа. У проекта в данный момент имеется 75% рейтинга на основании более 29 тысяч отзывов игроков.

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