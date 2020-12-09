Глен Скофилд представит на The Game Awards 2020 крупный сюжетный проект во вселенной PUBG
О том, что бывший творческий руководитель франшизы Dead Space Глен Скофилд стал главой входящего в состав PUBG Corp. коллектива под названием Striking Distance, занимающегося производством сюжетной игры во вселенной популярного «батл рояля», нам известно ещё с лета прошлого года. С тех пор разработчик упоминал лишь о том, что проект метит аж на звание AAAA-игры (да, четыре «A»), то есть, отличается колоссальными масштабом, бюджетом, степенью проработки и нацелен на широкую аудиторию.
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Больше об амбициозном проекте от Striking Distance можно будет узнать в ночь с четверга на пятницу: об участии студии и её проекта по PUBG на церемонии The Game Awards 2020 заявил её организатор и ведущий Джефф Кили.
Всего на The Game Awards 2020 прозвучит около дюжины новых анонсов. Сколько из них будут достойны внимания, впрочем, узнаем уже постфактум.
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