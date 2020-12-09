Разработчики Destiny 2 добавили поддержку 4K и 120 fps для новых консолей и поделились планами по поддержке игры
Компания Bungie подготовила и выпустила специальный патч для игры Destiny 2, который улучшает её внешний вид на консолях нового поколения. Методы распространения «заплатки» на двух консолях получились разными. Так, для Xbox Series X|S это просто патч размером около 70 Гбайт, который просто нужно скачать. А вот в случае с PlayStation 5 игрокам придётся выбирать особую некстген-версию Destiny 2 в магазине PS Store и скачивать себе на устройство вожделенные 60 с лишним Гбайт.
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Теперь, как мы уже привыкли это делать, поговорим отдельно о версиях Destiny 2 для всех новых игровых консолей. На Xbox Series X и PlayStation 5 проект будет работать в двух основных режимах. То есть, либо это 4K с частотой кадров 60 fps в PvE, либо 120 fps в PvP при тех же 4K — информация актуальна для обеих топовых консолей. Разработчики особенно гордятся тем фактом, что владельцы Destiny 2 на Xbox Series и PS5 получат возможность играть на одних серверах с владельцами PS4 и Xbox One. Младшая некстген-консоль от Microsoft (которая Series S) получила поддержку 1080p при 60 кадрах в секунду, кроссплей с Xbox One тоже сохранён.
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Обсуждением одних лишь технических деталей дело здесь не ограничивается. Bungie также рассказала, какие изменения и дополнения ждут Destiny 2 в будущем. На официальном сайте разработчиков появилась информация, посвящённая нынешнему состоянию игры и планам на четвёртый год поддержки, который начался с выходом расширения «За гранью Света». Планы проще всего выдать тезисами:
- кроссплей появится только в 2021 году;
- возвращение рейда Vault of Glass («Хрустальный чертог») — в планах;
- полноценная защита от DDoS-атак появится только в 13 сезоне;
- для 13-го сезона запланировано 2 «налёта»: Fallen S.A.B.E.R. и Devil’s Lair из оригинальной Destiny;
- система трансмогрификации появится в 14-м сезоне — это кастомизация внешнего вида предметов без изменения их основных свойств.
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Напомним, Destiny 2 официально доступна на Xbox One, PS4, Xbox Series X|S, PlayStation 5 и PC.
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