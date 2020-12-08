Компания Google подвела итоги года на YouTube. Если точнее, то итоги игрового года с обязательным выделением пятёрки самых популярных проектов на сервисе. Популярность определяется по количеству просмотров, и больших изменений в «топе» не случилось. Что поделать, предпочтения смотрящих игровые стримы не особо меняются, если мы говорим о массовом зрителе.

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На первом месте оказалась нетленная Minecraft с её сумасшедшим 201 миллиардом просмотров за 2020-й год. На втором месте оказалась Roblox с 75 миллиардами просмотров, далее следует Garena Free Fire (72 миллиона просмотров), GTA V (70 миллиардов) и Fortnite (67 миллиардов).

Примечательно, что Fortnite в прошлом году была на втором месте, а Minecraft продолжает сохранять лидерство. Про Garena Free Fire мы мало что можем знать, ведь речь идёт о королевской битве для мобильных устройств, которая востребована в Индии и Юго-Восточной Азии.

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Подводя итоги, игровое подразделение YouTube дало вот такую цифру — 100 миллиардов. Именно столько часов контента было отсмотрено любителями игр для разных платформ и целевых аудиторий.