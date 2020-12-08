Разработчики из The Coalition официально объявили о том, что первое сюжетное дополнение Hivebusters для Gears 5 выйдет уже через неделю, 15 декабря. По такому поводу нашему вниманию даже представили специальный «запускающий» видеоролик.

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С сюжетной точки зрения аддон Hivebusters расскажет о Лани, Кигане и Маке — трёх членах отряда «Скорпион», также известного как охотники за ульями. В ходе дополнения нам предстоит отправиться на вулканический архипелаг Галанги и выполнить там очень ответственное задание.

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К слову, при желании на дополнение уже можно оформить предварительный заказ: в Steam, например, его покупка обойдётся в 435 рублей, что, в общем-то, недорого, учитывая, что прохождение дополнения займёт порядка трёх часов.