Первое сюжетное дополнение к Gears 5 выйдет ровно через неделю
Разработчики из The Coalition официально объявили о том, что первое сюжетное дополнение Hivebusters для Gears 5 выйдет уже через неделю, 15 декабря. По такому поводу нашему вниманию даже представили специальный «запускающий» видеоролик.
реклама
С сюжетной точки зрения аддон Hivebusters расскажет о Лани, Кигане и Маке — трёх членах отряда «Скорпион», также известного как охотники за ульями. В ходе дополнения нам предстоит отправиться на вулканический архипелаг Галанги и выполнить там очень ответственное задание.
реклама
К слову, при желании на дополнение уже можно оформить предварительный заказ: в Steam, например, его покупка обойдётся в 435 рублей, что, в общем-то, недорого, учитывая, что прохождение дополнения займёт порядка трёх часов.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила