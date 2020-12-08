На следующий месяц запланирован релиз завершающей части обновлённой трилогии Hitman, однако подробностями и видеоролики разработчики из IO Interactive делятся не так часто, как того требует статус проекта и его близость к релизу. Сегодня это недоразумение было частично исправлено в опубликованном трёхминутном геймплейном трейлере Hitman 3.

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В нижеуказанном ролике, который попал под возрастные ограничения и, как следствие, может просматриваться только напрямую с YouTube, нашему вниманию представили обширный арсенал оружия Агента 47, а также рассказали о различных способах ликвидации целей, проникновения в закрытые помещения и маскировке. Игра позволяет выполнять задания разными способами, так что, в теории, она придётся по вкусу любителям нелинейности.

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Hitman 3 выйдет 20 января на всех актуальных платформах и порадует продвинутой графикой. Трассировка лучей в новинке тоже будет, но не сразу.