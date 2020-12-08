Декабрьское обновление Civilization VI позволит заставить надоедливых лидеров стран замолчать
Firaxis продолжает совершенствовать Civilization VI, плавно подводя проект к статусу идеального. Сегодня разработчики поделились информацией об очередном, декабрьском обновлении игры, в котором появятся полезные геймплейные функции и будут внесены правки в баланс.
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С выходом обновления в Civilization VI появится возможность вручную настраивать города-государства, которые появятся на новой карте. По словам разработчиков, данная функция позволит игрокам лучше ознакомиться с бонусами редко встречающихся городов-государств или даже полностью исключить конкретные их типы из матча. Не хотите лёгкой научной победы — просто исключите из выборки все научные «ГГшки».
Разработчики также потрудились над балансом некоторых технологий и социальных институтов, сократив требования, необходимые для ускорения их исследования. Правкам баланса подверглись некоторые правительственные карточки, великие люди и их бонусы.
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Также заявлено улучшение в области искусственного интеллекта. Лидеры соседних с вами цивилизаций будут лучше давать отчёт о вашем могуществе и перестанут выступать с нелепыми требованиями, будучи проигравшей стороной. Также появится полезная функция, которая позволит буквально «заткнуть» лидера другой цивилизации, докучающего вам своими просьбами, запросами или, пощадите их жизни, требованиями.
Обновление планируют выпустить 17 декабря.
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