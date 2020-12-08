Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Декабрьское обновление Civilization VI позволит заставить надоедливых лидеров стран замолчать

Почти в прямом смысле.
+
RTX 3060 Ti Gigabyte AORUS в Ситилинке
RTX 3060Ti MSI VENTUS 2X OC в Ситилинке
Ryzen 7 5800X в продаже - смотри цену
RTX 3060Ti Gigabyte EAGLE - дороже чем ожидалось

Firaxis продолжает совершенствовать Civilization VI, плавно подводя проект к статусу идеального. Сегодня разработчики поделились информацией об очередном, декабрьском обновлении игры, в котором появятся полезные геймплейные функции и будут внесены правки в баланс.

реклама

анонсы и реклама
GIGABYTE 3060Ti EAGLE OC в Ситилинке
САМЫЕ низкие цены на 3060 Ti - в XPERT.RU
RTX 3060Ti Palit DUAL OC в Ситилинке
RTX 3060Ti Gigabyte GAMING OC PRO в Ситилинке
-40% на HDD Fujitsu в Регарде
RTX 3060Ti Gigabyte GAMING OC в Ситилинке
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

С выходом обновления в Civilization VI появится возможность вручную настраивать города-государства, которые появятся на новой карте. По словам разработчиков, данная функция позволит игрокам лучше ознакомиться с бонусами редко встречающихся городов-государств или даже полностью исключить конкретные их типы из матча. Не хотите лёгкой научной победы — просто исключите из выборки все научные «ГГшки».

Разработчики также потрудились над балансом некоторых технологий и социальных институтов, сократив требования, необходимые для ускорения их исследования. Правкам баланса подверглись некоторые правительственные карточки, великие люди и их бонусы.

реклама

реклама

Также заявлено улучшение в области искусственного интеллекта. Лидеры соседних с вами цивилизаций будут лучше давать отчёт о вашем могуществе и перестанут выступать с нелепыми требованиями, будучи проигравшей стороной. Также появится полезная функция, которая позволит буквально «заткнуть» лидера другой цивилизации, докучающего вам своими просьбами, запросами или, пощадите их жизни, требованиями.

Обновление планируют выпустить 17 декабря.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

2k games firaxis games civilization vi
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Декабрьское обновление Civilization VI позволит заставить надоедливых лидеров стран замолчать
+
На грядущей церемонии The Game Awards будет анонсировано не менее дюжины игр
+
Трейлер к скорому началу десятого сезона в PlayerUnknown’s Battlegrounds
3
В Cyberpunk 2077 нашли Хидео Кодзиму
1
Ghost of Tsushima одержала победу в пользовательском голосовании на The Game Awards 2020
+
Эффектный трейлер к скорому началу первого сезона Call of Duty Black Ops Cold War
+

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
1 декабря 2020 74
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
1 декабря 2020 39
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
5 декабря 2020 38
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
29 ноября 2020 47
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
25 ноября 2020 39
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
25 ноября 2020 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 простых правил для поддержания Windows 10 в стабильном, надежном и быстром состоянии
32
Подборка недорогих техно-подарков на Новый Год - фитнес-браслеты, беспроводные наушники и другое
11
Худшие процессоры 2020 года – AMD vs Intel в погоне за нашими кошельками
36
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & Radeon RX 5600 XT VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2060
12
Быть Джоном Кармаком — 15 цитат легендарного программиста
25
Бескомпромиссный игровой компьютер для энтузиастов – лучшее железо года от NVIDIA + Intel
19
Обзор и тестирование смартфона ASUS ROG Phone 3
4
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Total War Saga: Troy
1
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G17
+

Сейчас обсуждают

SpeedT
16:06
То ли дело адепты потанцевала 480 - бороздят просторы 4к и 120 ФПС.
Есть ещё порох в пороховницах – GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 Ti в тесте Benchmark
stockclock
16:06
Метро не бенч, а отличная игра с сюжетом. Не знаю в какое говно играешь ты которое не бенч
Первые тесты Cyberpunk 2077 — c 4K не справляется даже GeForce RTX 3090
torrantul
15:57
Она будет для OEM партнеров, так что взять будет можно но чуть позже и не везде
Видеокарта с разъемом M.2 появилась в ассортименте ASRock
Kasteomind
15:57
Спойлеры - репорт
В Cyberpunk 2077 нашли Хидео Кодзиму
KILHARD
15:55
она наверное тоже только на бумаге вышла и не взять?
Видеокарта с разъемом M.2 появилась в ассортименте ASRock
Кое-Где За-Пределами
15:54
Выходи за меня!
Cyberpunk 2077 положила на лопатки GeForce RTX 3090 – 4К@60fpf + RTX-ON недоступны – Tomshardware
Beast78
15:53
Вот прочитал я все комментарии, полная чушь что здесь пишут Asus Rtx 3090 всё потянет ещё rocket lake 11900к выйдет и вообще всё будет огонь, AMD вообще говнище и тесты отстой не соответствует действи...
Cyberpunk 2077 положила на лопатки GeForce RTX 3090 – 4К@60fpf + RTX-ON недоступны – Tomshardware
ACDCOVER
15:44
Отыквилась 1080ти. Ни лучей не производительности.
Есть ещё порох в пороховницах – GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 Ti в тесте Benchmark
linux4ever
15:44
Это для менеджеров в М-Видео.
Энергоэффектиные ядра Gracemont в Intel Alder Lake могут быть гораздо производительнее Sandy Bridge
linux4ever
15:42
Эта говнина под названием userbenchmark жутко завышает результаты для атомных выродков.
Энергоэффектиные ядра Gracemont в Intel Alder Lake могут быть гораздо производительнее Sandy Bridge
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем