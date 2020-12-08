В Cyberpunk 2077 нашли Хидео Кодзиму
После того, как Хидео Кодзима фотографировался на мотоцикле Ви из Cyberpunk 2077, а разработчики из CD Projekt RED поздравляли знаменитого японского геймдизайнера с выходом PC-версии Death Stranding, игроки предположили, что Кодзима в том или ином виде вполне может появиться в Найт-Сити. Так оно и случилось: счастливчики, которым уже удалось поиграть в Cyberpunk 2077, обнаружили камео геймдизайнера.
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Как сообщается, Кодзима в Найт-Сити проводит своё свободное время в дорогом корпоративном баре, в который игроки попадают через несколько часов после начала прохождения главной сюжетной кампании. В игре персонажа-камео зовут Осима, и он на японском языке рассказывает про фильмы и о том, как лучше передавать всю полноту человеческих эмоций.
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Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 состоится 11 декабря в 03:00 по Москве, а профессиональные обозреватели уже назвали новинку одним из лучших творений последних лет, которое, впрочем, было испорчено многочисленными багами. По состоянию на сегодняшний день рейтинг Cyberpunk 2077 на Metacritic составляет 91 балл из 100 возможных.
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CD Projekt RED запретила демонстрировать «живой» геймплей Cyberpunk 2077 до девятого декабря, так что полноценные видеообзоры и трансляции можно ожидать уже с завтрашнего дня.
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