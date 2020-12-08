Эффектный трейлер к скорому началу первого сезона Call of Duty Black Ops Cold War
На 16 декабря назначен старт первого сезона в Call of Duty Black Ops Cold War, а вместе с ним и объединение новенького шутера с королевской битвой Call of Duty Warzone. По случаю скорого обновления разработчики опубликовали свежий кинематографический трейлер, в котором нам рассказывают о бывшем агенте КГБ и по совместительству руководителе разработки боевого отравляющего вещества Нова-6 Викторе «Шве» Кузьмине, чья работа была уничтожена в результате штурма лаборатории отрядом Рассела Адлера.
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Судя по продемонстрированным в видеоролике кадрам, в Call of Duty Warzone действительно появится знакомый игрокам по Black Ops 4 остров Алькатрас, или, как его здесь называют, Остров Возрождения, на котором, по сюжету, и располагалась лаборатория Шва.
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Со стартом первого сезона в Warzone появятся три десятка видов оружия из Black Ops Cold War, а та, в свою очередь, пополнится режимом «Огневой контакт», новыми полями боя и дополнительными зомби-режимами.
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