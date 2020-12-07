Разработчики из студии Crytek вынуждены были скорректировать планы по дальнейшему развитию и поддержке проекта Hunt: Showdown. Если коротко, то готовящееся к релизу обновление под порядковым индексом 1.5 не выйдет в ранее означенные сроки. Апдейт не выйдет в конце этого года, как было запланировано изначально, но зато порадует фанатов в начале 2021-го года.

реклама

анонсы и реклама GIGABYTE 3060Ti EAGLE OC в Ситилинке RTX 3060Ti Palit DUAL OC в Ситилинке RTX 3060Ti Gigabyte GAMING OC PRO в Ситилинке -40% на HDD Fujitsu в Регарде RTX 3060Ti Gigabyte GAMING OC в Ситилинке САМЫЕ низкие цены на 3060 Ti - в XPERT.RU RTX 3060Ti MSI VENTUS 2X OC в Ситилинке Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

В качестве компенсации за задержку релиза Crytek обещает выпустить до конца уже этого года небольшой патч с порядковым индексом 1.48, который будет содержать в себе отдельные программные решения обновления 1.5.

реклама

В минорном обновлении найдется место новым элементами экипировки, дежурным геймплейным улучшениям, отдельным единицам оружия и легендарным предметам. В общем, всего понемножку.