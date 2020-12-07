Crytek не успевает выпустить в этом году большое обновление для Hunt: Showdown
Разработчики из студии Crytek вынуждены были скорректировать планы по дальнейшему развитию и поддержке проекта Hunt: Showdown. Если коротко, то готовящееся к релизу обновление под порядковым индексом 1.5 не выйдет в ранее означенные сроки. Апдейт не выйдет в конце этого года, как было запланировано изначально, но зато порадует фанатов в начале 2021-го года.
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В качестве компенсации за задержку релиза Crytek обещает выпустить до конца уже этого года небольшой патч с порядковым индексом 1.48, который будет содержать в себе отдельные программные решения обновления 1.5.
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В минорном обновлении найдется место новым элементами экипировки, дежурным геймплейным улучшениям, отдельным единицам оружия и легендарным предметам. В общем, всего понемножку.
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