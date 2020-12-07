CDPR доступным языком описала пункты лицензионного соглашения Cyberpunk 2077
В преддверии релиза Cyberpunk 2077 разработчики опубликовали текст пользовательского соглашения с предупреждениями и правилами использования игры. Не секрет, что подобные соглашения расписаны полным юридических терминов языком, и вполне естественно, что такое, с позволения сказать, чтиво максимально от себя отторгает, не вызывая ни малейшего желания его изучать.
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CD Projekt RED в рамках очередного маркетингового хода решила обобщить смысл сказанного в пунктах соглашения и перевести всё на доступный язык. Что из этого получилось, было решено оставить на суд публики.
Кое-что полезное из этого текста всё же выудить удалось. Так, CD Projekt RED обещает обновлять Cyberpunk 2077 и уверяет, что закрытия игры, скорее всего, никогда не случится, однако если это вдруг и произойдёт, то нас обязательно уведомят заранее.
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Все же помнят дату выхода Cyberpunk 2077? В этот четверг, 10 декабря. В GOG, Steam и Epic Games Store, кстати, уже началась предварительная загрузка.
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