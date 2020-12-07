Неординарный и поучаствовавший во множестве скандалов хоррор Agony, где на каждом шагу полно полуголых демонов, жестокости и расчленёнки, но очень мало геймплея и сюжета, в перспективе заглянет на устройства виртуальной реальности, о чём сегодня с нескрываемой гордостью сообщила студия Madmind.

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Игроков ждёт полностью адаптированный для VR-устройств игровой процесс, так что можно с уверенностью ждать новых игровых механик, реализуемых с помощью контроллеров движения. С разработкой VR-версии Agony студии Madmind посильную помощь осуществляет коллектив Ignibit, известный созданием приложений для устройств виртуальной и дополненной реальностей.

Когда состоится релиз, впрочем, пока неизвестно — как только разработчикам будет, что рассказать, публикации не заставят себя долго ждать. Сейчас Madmind вовсю трудится над Succubus — продолжением «Агонии». По сути, то же самое, только в профиль.