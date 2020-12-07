В GOG началась предварительная загрузка Cyberpunk 2077
До выхода Cyberpunk 2077 остались считанные дни. Проект очень крупный и долгожданный, поэтому чтобы предоставить всем предзаказчикам возможность беспрепятственно запустить игру сразу в момент её релиза, разработчики из CD Projekt RED организовали предварительную загрузку. Три часа назад система заработала в GOG, а к 19:00 по московскому времени ожидается подключение версий в Steam и Epic Games Store.
реклама
Как передают первые счастливчики, в GOG объём предзагружаемых файлов составляет около 59 Гбайт, так что можно примерно прикинуть, сколько пространства следует освободить на своих отнюдь не резиновых твердотельных накопителях. К слову, если после предзагрузки попытаться запустить GOG-версию Cyberpunk 2077, то к вам обратится Джонни Сильверхэнд и в своём фирменном стиле напомнит, что указанный день и час ещё не настали.
Релиз Cyberpunk 2077 состоится 10 декабря в 03:00 по московскому времени. Хотелось бы ошибиться, но что-то нам подсказывает, что не спать ради этого не стоит, ведь системы могут не справиться с чудовищной нагрузкой.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила