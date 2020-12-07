До выхода Cyberpunk 2077 остались считанные дни. Проект очень крупный и долгожданный, поэтому чтобы предоставить всем предзаказчикам возможность беспрепятственно запустить игру сразу в момент её релиза, разработчики из CD Projekt RED организовали предварительную загрузку. Три часа назад система заработала в GOG, а к 19:00 по московскому времени ожидается подключение версий в Steam и Epic Games Store.

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Как передают первые счастливчики, в GOG объём предзагружаемых файлов составляет около 59 Гбайт, так что можно примерно прикинуть, сколько пространства следует освободить на своих отнюдь не резиновых твердотельных накопителях. К слову, если после предзагрузки попытаться запустить GOG-версию Cyberpunk 2077, то к вам обратится Джонни Сильверхэнд и в своём фирменном стиле напомнит, что указанный день и час ещё не настали.

Релиз Cyberpunk 2077 состоится 10 декабря в 03:00 по московскому времени. Хотелось бы ошибиться, но что-то нам подсказывает, что не спать ради этого не стоит, ведь системы могут не справиться с чудовищной нагрузкой.