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В GOG началась предварительная загрузка Cyberpunk 2077

Пока в GOG, через пару часов — в Steam и EGS.
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До выхода Cyberpunk 2077 остались считанные дни. Проект очень крупный и долгожданный, поэтому чтобы предоставить всем предзаказчикам возможность беспрепятственно запустить игру сразу в момент её релиза, разработчики из CD Projekt RED организовали предварительную загрузку. Три часа назад система заработала в GOG, а к 19:00 по московскому времени ожидается подключение версий в Steam и Epic Games Store.

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Как передают первые счастливчики, в GOG объём предзагружаемых файлов составляет около 59 Гбайт, так что можно примерно прикинуть, сколько пространства следует освободить на своих отнюдь не резиновых твердотельных накопителях. К слову, если после предзагрузки попытаться запустить GOG-версию Cyberpunk 2077, то к вам обратится Джонни Сильверхэнд и в своём фирменном стиле напомнит, что указанный день и час ещё не настали.

Релиз Cyberpunk 2077 состоится 10 декабря в 03:00 по московскому времени. Хотелось бы ошибиться, но что-то нам подсказывает, что не спать ради этого не стоит, ведь системы могут не справиться с чудовищной нагрузкой.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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Сейчас обсуждают

Eisbrecher
18:30
О, быдло детектед. Это называется "воровство", и никак иначе. Вы можете сколько угодно себя оправдывать, но перенос действия в цифру не отменяет факта воровства. Если у вас с карты кто-нибудь уведет в...
CD Projekt RED напомнила о том, что Cyberpunk 2077 лучше покупать в GOG
Alexshanghai
18:28
покупай. пригодится лол.
CD Projekt RED напомнила о том, что Cyberpunk 2077 лучше покупать в GOG
Alexshanghai
18:27
это называется учтенные риски. в любой работе случается брак и просчет. так что завали.
CD Projekt RED напомнила о том, что Cyberpunk 2077 лучше покупать в GOG
Adam01
18:27
Тут даже спорить не о чем, воровство это плохо. Не американцы разворовали страну ,а свои же люди. И вот ты сейчас с голой жопой пытаешься оправдать воровство игр ,а оправдаешь только воровство власти ...
CD Projekt RED напомнила о том, что Cyberpunk 2077 лучше покупать в GOG
Sergei Svinobaklan
18:26
Хахахахахахаха, майнерский налет, не иначе))))) Платите вознаграждение в биткойнах, тогда сразу сдадут похитителей)))
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Straiker
18:26
К нему фалоимитатор + смазку в комплекте дают ?
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Dimkovski86
18:23
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D3m0n
18:22
О, судя по нику у черняжки бомбануло.
CD Projekt RED напомнила о том, что Cyberpunk 2077 лучше покупать в GOG
Bojack Horseman
18:20
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