Свежее обновление для WRC 9 удивит кооперативным режимом для двух игроков
Разработчики из студии KT Racing совместно с Nacon опубликовали новый ролик, посвящённый свежему дополнению для раллийного симулятора WRC 9. Как и полагается в таких случаях, порция контента припасена стандартная. Появится несколько этапов ралли Португалии (всего шесть), ливрея команды Pirelli Tyre для Citroen C3, а также новый болид — GR Yaris Rally Concept.
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Но наибольший интерес вызывает новый режим, который появится после установки обновления WRC 9. Это сетевой режим штурмана, в рамках которого парочка доморощенных пилотов ралли смогут принять участие в одной гонке, будучи в одной машине. Ну, вы понимаете один рулит, второй подсказывает маршрут. Правда, игроку-штурману не придётся выдавать подсказки в хардкорном режиме, используя принятую в ралли кодировку. Всё ограничится максимально упрощённой имитацией штурманства — нужно будет вовремя нажимать кнопки, чтобы пилот получал привычные голосовые подсказки, записанные актёром заранее.
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Напомним, WRC 9 доступна для целого списка платформ: PC, Xbox One, PlayStation 4 и некстгене.
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