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The Last of Us Part II и Ghost of Tsushima лидируют в пользовательском голосовании The Game Awards 2020

Шансы на победу у обеих игр примерно равные.
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В эту пятницу, 11 декабря в 03:00 по московскому времени, стартует церемония The Game Awards 2020. Поклонников видеоигр ждёт море анонсов и премьерных показов уже когда-то представленных проектов, а параллельно будет происходить награждение лучших игр в самых разных тематических номинациях. Большинство победителей в номинациях The Game Awards определяются группой журналистов и критиков, однако номинация «Выбор игроков» станет демонстрацией прямой демократии в рамках отдельно взятого мероприятия.

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Организаторы The Game Awards 2020 устроили голосование в несколько туров: в первом на выбор игрокам предоставили три десятка проектов, во втором их число сократилось до десяти. И вот, в третьем туре выбор совсем небольшой — The Last of Us Part II, DOOM Eternal, Hades, Ghost of Tsushima и Marvel’s Spider-Man Miles Morales.

На момент публикации данной заметки в пользовательском голосовании лидировала Ghost of Tsushima с 41 % голосов. В спину лидеру дышит The Last of Us Part II с 36 % голосов. У Hades, DOOM Eternal и Spider-Man Miles Morales, соответственно, по 11 %, 8 % и 3 %.

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Любопытно, что вчера вечером ситуация обстояла иным образом: на первом месте уверенно располагалось именно творение студии Naughty Dog. Дело в том, что сайт The Game Awards стал жертвой хакерской атаки, в результате чего все голоса игроков внезапно были присуждены Ghost of Tsushima. Вскоре после инцидента брешь в защите сайта удалось залатать, а правильное отображение результатов голосования — вернуть — однако после всех этих манипуляций проект от студии Sucker Punch стал опережать The Last of Us Part II аж на пять процентов. Собираются ли организаторы устраивать «перевыборы», пока не вполне ясно. Да и нужно ли — вопрос риторический.

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