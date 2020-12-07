Konami выпустила PES 2021 LITE — бесплатную версию популярного футбольного симулятора
Компания Konami выпустила футбольный симулятор PES 2021 LITE — тот самый случай, когда название проекта говорит само за себя. Это, если можно так выразиться, «облегчённая» версия игры, получить которую можно бесплатно. Точнее, условно-бесплатно. Самое главное, что у PES 2021 LITE есть доступ к сервису myClub, где любители виртуального футбола могут заниматься коллекционированием футболистов. Ближайший аналог myClub назвать легко — FIFA Ultimate Team.
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Konami сразу дала понять, что игроки в PES 2021 LITE смогут попинать мяч вместе с владельцами платной версии PES 2021 на одних и тех же серверах. Более того, если любитель «халявы» потом захочет заплатить разработчикам за полную версию игры, то весь его прогресс сохранится и перенесётся.
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PES 2021 LITE представлен не только сервисом myClub — в бесплатной версии футбольного симулятора присутствуют также режим Matchday, режим тренировки и матч против ИИ. Не забыли разработчики и про режим создания собственной уникальной команды — с уникальной формой, названием и логотипом.
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