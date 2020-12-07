CD Projekt RED напомнила о том, что Cyberpunk 2077 лучше покупать в GOG
Через три дня состоится чуть ли не главное игровое событие уходящего года (если не последних нескольких лет): наконец-то в продажу поступит Cyberpunk 2077. По такому случаю разработчики игры, которые так же, как и все, считают дни до её выхода, в официальном Twitter-аккаунте напомнили о том, что если вы собираетесь купить Cyberpunk 2077, то лучше это сделать в сервисе GOG. В таком случае группа компаний CD Projekt получит сто процентов от уплаченной суммы — без комиссий, как это происходит в других сервисах и платформах.
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Вообще, конец данной рабочей недели будет насыщенным в плане игровых новостей: во-первых, релиз и пострелизные новости о Cyberpunk 2077, во-вторых, в пятницу пройдёт церемония The Game Awards 2020, в рамках которой нас ждут громкие анонсы и новые показы ранее уже представленных проектов.
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