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Cyberpunk 2077 вновь на первом месте недельного чарта Steam

В затылок ему дышит операция «Сломанный клык».
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Настал очередной вечер воскресенья, а это значит не только то, что завтра всем на работу, но и то, что Valve обновила недельный чарт продаж игр в Steam. Как и следовало ожидать, первое место на сей раз осталось неизменным — его удерживает предзаказ Cyberpunk 2077. Сразу со второго места, что тоже неудивительно, стартовал платный допуск к операции «Сломанный клык» в Counter-Strike Global Offensive, ну а на нижней ступеньке пьедестала расположился Valve Index VR Kit.

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Вся десятка выглядит так:

  • Cyberpunk 2077 (предзаказ);
  • Counter-Strike Global Offensive — Operation Broken Fang;
  • Valve Index VR Kit;
  • Phasmophobia;
  • Among Us;
  • Football Manager 2021;
  • PlayerUnknown’s Battlegrounds;
  • Hades;
  • Red Dead Redemption 2;
  • Total War Warhammer II — The Twisted & The Twilight.

Поскольку заметка, по большей части, посвящена Cyberpunk 2077, стоит напомнить, что эта самая ожидаемая игра года выйдет 10 декабря. Скорее всего, новости о рекордных «онлайнах» для игры от CD Projekt RED не заставят себя долго ждать.

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Теги

steam valve cd projekt red cyberpunk 2077
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VRoman
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TheBonus
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слишком толсто)
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Лучезарная Куртка
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Alexshanghai
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да хорош стонать. уважаемый дмитрий олегович никто иной как совладелец этого ресурса, а совладельца никто не выпнет его даже забанить не получится лол. одно радует, все когда ни будь умрут)))
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