Настал очередной вечер воскресенья, а это значит не только то, что завтра всем на работу, но и то, что Valve обновила недельный чарт продаж игр в Steam. Как и следовало ожидать, первое место на сей раз осталось неизменным — его удерживает предзаказ Cyberpunk 2077. Сразу со второго места, что тоже неудивительно, стартовал платный допуск к операции «Сломанный клык» в Counter-Strike Global Offensive, ну а на нижней ступеньке пьедестала расположился Valve Index VR Kit.

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Вся десятка выглядит так:

Cyberpunk 2077 (предзаказ);

Counter-Strike Global Offensive — Operation Broken Fang;

Valve Index VR Kit;

Phasmophobia;

Among Us;

Football Manager 2021;

PlayerUnknown’s Battlegrounds;

Hades;

Red Dead Redemption 2;

Total War Warhammer II — The Twisted & The Twilight.

Поскольку заметка, по большей части, посвящена Cyberpunk 2077, стоит напомнить, что эта самая ожидаемая игра года выйдет 10 декабря. Скорее всего, новости о рекордных «онлайнах» для игры от CD Projekt RED не заставят себя долго ждать.