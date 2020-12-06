Cyberpunk 2077 вновь на первом месте недельного чарта Steam
Настал очередной вечер воскресенья, а это значит не только то, что завтра всем на работу, но и то, что Valve обновила недельный чарт продаж игр в Steam. Как и следовало ожидать, первое место на сей раз осталось неизменным — его удерживает предзаказ Cyberpunk 2077. Сразу со второго места, что тоже неудивительно, стартовал платный допуск к операции «Сломанный клык» в Counter-Strike Global Offensive, ну а на нижней ступеньке пьедестала расположился Valve Index VR Kit.
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Вся десятка выглядит так:
- Cyberpunk 2077 (предзаказ);
- Counter-Strike Global Offensive — Operation Broken Fang;
- Valve Index VR Kit;
- Phasmophobia;
- Among Us;
- Football Manager 2021;
- PlayerUnknown’s Battlegrounds;
- Hades;
- Red Dead Redemption 2;
- Total War Warhammer II — The Twisted & The Twilight.
Поскольку заметка, по большей части, посвящена Cyberpunk 2077, стоит напомнить, что эта самая ожидаемая игра года выйдет 10 декабря. Скорее всего, новости о рекордных «онлайнах» для игры от CD Projekt RED не заставят себя долго ждать.
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