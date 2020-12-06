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Оригинальная EverQuest до сих пор популярнее и прибыльнее второй части

Теперь понятно, почему для неё делают дополнения.
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Совсем недавно компания Daybreak Game Company, разработчик и издатель онлайновых ролевых игр, вошла в в группу компаний Enad Global 7. На первый взгляд, эти два названия ничего нам не говорят. Но продукты Daybreak вы точно знаете — они в ответе за обе части EverQuest. Оригинальная игра вышла в свет аж в 1999 году, её непосредственный сиквел — в 2004-м году. Нас вся эта история с покупкой студии-разработчика привлекает обнародованной презентацией для инвесторов, которую подготовил новый владелец Daybreak, вышеупомянутая группа компаний Enad Global 7.

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В этой презентации указывается, что оригинальная EverQuest превосходит EverQuest 2 как по число подписчиков, так и по числу активных игроков. Что самое главное, оригинальная игра до сих пор приносит своим создателям больше денег, чем её сиквел. В конкретных цифрах это выглядит так: с начала года и до 30 сентября EverQuest заработала 11,5 миллиона долларов прибыли, вторая часть — только 6,5 миллиона за это же время. У EverQuest имеется 66 тысяч подписчиков и 82 тысячи активных игроков в месяц, у EverQuest 2 – 21 тысяча подписчиков и 20 тысяч активных игроков.

Теперь становится понятно, почему для EverQuest до сих пор выпускаются дополнения. С момента выхода игры она получила 26 крупных порций контента, а на очереди Claws of Veeshan, 27-е дополнение для оригинальной игры.

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daybreak game company everquest everquest 2
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