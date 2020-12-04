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Bloodstained Ritual of the Night добралась до Android и iOS

С точки зрения контента проект идентичен оригиналу.
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Как и было обещано ещё в начале прошлого месяца, метроидвания Bloodstained Ritual of the Night добралась-таки до устройств под управлением iOS и Android. В соответствующих магазинах (App Store и Google Play) её можно приобрести за 890/899 рублей.

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Для установки Bloodstained Ritual of the Night на вашем устройстве должно быть свободно 2,3 Гбайта (iOS 11.0 или выше) или 1,6 Гбайт (Android 7.0 или выше) свободного пространства.

Если верить разработчикам, то с контентной точки зрения перед нами именно мобильный порт Bloodstained Ritual of the Night: различия только в адаптированном под мобильные устройства управлении, что, безусловно, только приветствуется.

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