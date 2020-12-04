Разработчики из Phoenix Labs выпустили крупное обновление с порядковым индексом 1.5.0 для ролевого экшена Dauntless. Набор контента получил название Reforged, он во многом поменяет методы охоты на монстров в игре, но обо всём по порядку.

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Если что, за всеми подробностями можно обратиться к специальному ролику, но мы внесём кое-какие пояснения. В игре были механика патрулей и выслеживаний — от неё решили отказаться. Теперь вместо них присутствуют охотничьи угодья. Или вот система прогресса — она значительно изменена. Теперь всё представлено в виде «Пути Следопыта»: игрок зарабатывает опыт, получая медали и выполняя особые поручения, открывает доступ к уникальным функциям, модификациям и бонусам.

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По предметам. В Dauntless отказались от улучшений предметов, заменив эту механику системой рангов. В игре также был представлен новый боевой пропуск под названием «Холодный фронт». Напомним, Dauntless распространяется по условно-бесплатной модели на PC, PlayStation 4, Xbox One и Switch.